«Дом Gucci» за прошедшие выходные возглавил прокат в России и СНГ
В минувшие выходные фильм «Дом Gucci» возглавил прокат в России и странах СНГ, говорится на портале kinobusiness.com.
По предварительным данным, за эти два дня картина собрала 210 миллионов рублей.
На втором месте находятся «Охотники за привидениями: Наследники». Кассовые сборы фильма составили 177,8 миллионов рублей. На третьем - мультфильм «Энканто», собравший 99,2 миллиона рублей за выходные.
Отечественные картины не попали в тройку лидеров проката. Фильм «БУМЕРанг» занял четвертое место, получив 37 миллионов рублей. На пятой позиции – «Летчик», кассовые сборы которого составили 31,3 миллиона рублей.
Ранее члены семьи Гуччи заявили, что оскорблены новым фильмом Ридли Скотта, так как, по их словам, история в нем отображена неправдоподобно.
Кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала картину «капустником», отметив, что в ней «масса ерунды».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- «Дом Gucci» за прошедшие выходные возглавил прокат в России и СНГ
- В России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса
- В Аргентине одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
- Россияне назвали недопустимыми шутки над церковью и над историей РФ
- Турецкая лира вновь побила антирекорд
- «Омикрон против омикрона»: Россиянин подал в суд на ВОЗ из-за названия штамма
- СМИ: Задержанного в Москве бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из России
- Зеленский: Армия Украины способна сломать любые захватнические планы врага
- Росавиация расследует инцидент с обледеневшим самолетом Магадан-Новосибирск
- Умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru