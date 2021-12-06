«Дом Gucci» за прошедшие выходные возглавил прокат в России и СНГ

В минувшие выходные фильм «Дом Gucci» возглавил прокат в России и странах СНГ, говорится на портале kinobusiness.com.

По предварительным данным, за эти два дня картина собрала 210 миллионов рублей.

На втором месте находятся «Охотники за привидениями: Наследники». Кассовые сборы фильма составили 177,8 миллионов рублей. На третьем - мультфильм «Энканто», собравший 99,2 миллиона рублей за выходные.

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Отечественные картины не попали в тройку лидеров проката. Фильм «БУМЕРанг» занял четвертое место, получив 37 миллионов рублей. На пятой позиции – «Летчик», кассовые сборы которого составили 31,3 миллиона рублей.

Ранее члены семьи Гуччи заявили, что оскорблены новым фильмом Ридли Скотта, так как, по их словам, история в нем отображена неправдоподобно.

Кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала картину «капустником», отметив, что в ней «масса ерунды».

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ФОТО: Скрин с видео
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