«Дом Gucci» за прошедшие выходные возглавил прокат в России и СНГ

Отечественные картины не попали в тройку лидеров проката. Фильм «БУМЕРанг» занял четвертое место, получив 37 миллионов рублей. На пятой позиции – «Летчик», кассовые сборы которого составили 31,3 миллиона рублей.

Ранее члены семьи Гуччи заявили, что оскорблены новым фильмом Ридли Скотта, так как, по их словам, история в нем отображена неправдоподобно.

Кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала картину «капустником», отметив, что в ней «масса ерунды».