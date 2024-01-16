Кинотеатр в Болонье отказался от показа российского фильма из-за угроз мэра

Фильм рассказывает о бельгийском скрипаче, который оказался в Киеве в начале спецоперации и попал в руки украинских военных. В конце октября 2023 года картину показали в Риме.

По словам организатора кинопоказа в Болонье, ассоциация, управляющая кинотеатром, где 27 января должны были продемонстрировать фильм, отказалась от проведения мероприятия под давлением.

«Поступил протест украинского посла и цензура от мэра Болоньи. Фактически он сказал, что, если показ состоится, за это придется расплачиваться последствиями», - заявляет он.

Свое решение в ассоциации объяснили тем, что зал кинотеатра не вместит всех, кто отправил заявку на просмотр, сообщает агентство. Как подчеркнул Лоруссо, следующие показы «Свидетеля» должны пройти в пригороде Рима в конце января.

Ранее Сербский и российский актер Милош Бикович выступил с критикой фильма Анджелины Джоли «В краю крови и меда», сюжет которого развивается на фоне Боснийской войны в конце 90-х годов. По словам артиста, происходящее в картине не соответствует действительности, передает «Радиоточка НСН».

