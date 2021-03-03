«Кинотавр» вновь пройдет в офлайн-формате в сентябре

Российский кинофестиваль «Кинотавр» из-за пандемии вновь пройдет в Сочи осенью. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Показы пройдут в офлайн формате с 18 по 25 сентября на площадках Зимнего театра. Сейчас объявлен прием заявок на участие в конкурсной программе полнометражных фильмов и короткометражек.

Традиционно «Кинотавр» проходит в июне. По словам организаторов, решение о переносе обусловлено важностью проведения фестиваля в полноценном виде, поскольку он является "важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа".

Главную награду «Кинотавра» получил фильм «Пугало»

В прошлом году «Кинотавр» также проводился осенью. Из-за ограничительных мер по коронавирусу развлекательная программа была сокращена.


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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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