«Кинотавр» вновь пройдет в офлайн-формате в сентябре
Российский кинофестиваль «Кинотавр» из-за пандемии вновь пройдет в Сочи осенью. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Показы пройдут в офлайн формате с 18 по 25 сентября на площадках Зимнего театра. Сейчас объявлен прием заявок на участие в конкурсной программе полнометражных фильмов и короткометражек.
Традиционно «Кинотавр» проходит в июне. По словам организаторов, решение о переносе обусловлено важностью проведения фестиваля в полноценном виде, поскольку он является "важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа".
В прошлом году «Кинотавр» также проводился осенью. Из-за ограничительных мер по коронавирусу развлекательная программа была сокращена.
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