Главную награду «Кинотавра» получил фильм «Пугало»
Фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова получил гран-при кинофестиваля «Кинотавр», который состоялся в Сочи. Об этом сообщает Интерфакс.
Также были оглашены победители по номинациям. Приз за лучшую женскую роль получила Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»), за лучшую мужскую - Владимир Анохов («Китобой»).
Награда за лучшую режиссуру досталась Филиппу Юрьеву («Китобой»), за лучший дебют - режиссеру Анастасии Пальчиковой («Маша»). Лучшим оператором был признан Николай Желудович («Трое»).
Фестиваль прошел в 31-й раз в Сочи с 11 по 18 сентября.
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