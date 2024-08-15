Киностудия Warner Bros. подала заявку на регистрацию логотипа WB в России

Согласно заявке, компания сможет производить и показывать фильмы, а также создавать компьютерные игры, продавать одежду, спорттовары, игрушки, постельное белье, ювелирные изделия, посуду и бытовую электронику.

Также под регистрируемым брендом можно будет собирать информацию в компьютерные базы данных, заниматься рекламой, открывать рестораны и создавать социальные сети.

В марте 2022 года WarnerMedia приостановила работу в России из-за спецоперации на Украине.

Гильдия киноактеров США присоединилась к сценаристам на забастовке в Голливуде в июле 2023 года. Это произошло после того, как ей не удалось договориться со студиями об улучшении условий труда. На время забастовки артисты отказались от участия в производстве фильмов и телевизионных шоу по всему миру. В ней участвовали актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Disney, Netflix, Paramount, Universal, Warner Bros. и другие, напоминает «Профиль».

