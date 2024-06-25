СМИ: Sony, Universal и Warner подали в суд на стартапы в области ИИ
Звукозаписывающие студии Sony Music, Universal Music Group и Warner Records инициировали судебную тяжбу со стартапами в области искусственного интеллекта Suno и Udio, сообщает New York Post.
По данным газеты, они обвинили их в нарушении авторских прав, так как копировали музыку без разрешения, чтобы научить свои системы ИИ создавать музыку, которая будет конкурировать с творчеством людей, удешевлять его.
По данным юристов студий, пользователи стартапов смогли воссоздать элементы ряда известных музыкальных композиций. Лейблы обратились в суды с просьбой присудить компенсацию в размере до 150 000 долларов за каждую песню, которую скопировали ответчики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru