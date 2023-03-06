Кинорежиссер Герман допустил частичную замену сценаристов нейросетями
ИИ поможет упростить, ускорить и удешевить процесс кинопроизводства, сказал НСН Алексей Герман.
Нейросети не смогут сделать нечто по-настоящему талантливое, но заменить часть нынешних сценаристов без потерь в качестве смогут запросто. Об этом НСН заявил кинорежиссер Алексей Герман.
Ранее сообщалось, что телеканал «СТС» начал снимать первый российский сериал, сценарий к которому написала нейросеть. Об этом сообщила пресс-служба вещателя. Предполагается, что ситком выйдет на платформе «VK видео». Герман заявил, что в будущем нейросети вполне могут частично заменить собой сценаристов.
«Полная замена, полагаю, невозможна. Например, я не думаю, что нейросеть напишет сценарий Спилбергу, поскольку он вкладывает достаточно интимные и личностные вещи в свои фильмы. Но я думаю, что в определенной степени нейросети войдут в нашу жизнь. Бояться этого не стоит. Вряд ли нейросети смогут делать действительно талантливые вещи, поскольку талант — это сумма глубоких личностных переживаний и историй, но в том, что часть наших сценаристов совершенно спокойно можно заменить нейросетями, я уверен. У нас достаточно много выходит контента, который только выиграет, если его напишет компьютер», — сказал Герман.
Собеседник НСН отметил, что не готов сегодня снять фильм, сценарий которого написала нейросеть, но допустил, что новые технологии во многом помогут работникам киноиндустрии.
«Нейросети в определенном виде — наше будущее. Если какая-то компания не идет в авангарде прогресса и работает по чуть более старым технологиям, это радикально усложняет, удлиняет и удорожает процесс. Невозможно закрыться от технологий. Убежден, что во многих областях нейросети будут только помогать. Конечно, нельзя допускать, чтобы нейросети диктовали нам, что делать, но то, что более современные движки и алгоритмы работают радикально лучше, чем то, что было три-четыре года назад, это точно», — добавил он.
Ранее эксперты предупредили, что злоумышленники могут использовать изображения, которые способны создавать нейросети, мошенническим образом. Об этом сообщило агентство НСН.
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