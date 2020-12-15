«КиноРепортер» назвал фильмом года драму «Дорогие товарищи!»

Фильмом года по версии журнала «КиноРепортер» стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Об этом рассказала главред издания Мария Лемешева на церемонии вручения премии «Событие года». Напомним, картина представляла Россию на Венецианском кинофестивале, где удостоилась спецприза жюри, также ее выдвинули на соискание премии «Оскар».

Актрисой года стала Виктория Исакова. В текущем году она сыграла в картинах "Человек из Подольска", "Нежность" и "Трое" Анны Меликян, в сериале "Надежда" и полнометражной драме "Один вдох" Елены Хазановой, а также в других проектах. Актером года назвали Антона Хабарова, который сыграл главную роль в сериале "Казанова".