«КиноРепортер» назвал фильмом года драму «Дорогие товарищи!»
Фильмом года по версии журнала «КиноРепортер» стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Об этом рассказала главред издания Мария Лемешева на церемонии вручения премии «Событие года». Напомним, картина представляла Россию на Венецианском кинофестивале, где удостоилась спецприза жюри, также ее выдвинули на соискание премии «Оскар».
Актрисой года стала Виктория Исакова. В текущем году она сыграла в картинах "Человек из Подольска", "Нежность" и "Трое" Анны Меликян, в сериале "Надежда" и полнометражной драме "Один вдох" Елены Хазановой, а также в других проектах. Актером года назвали Антона Хабарова, который сыграл главную роль в сериале "Казанова".
А ранее сообщалось, что лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала черная комедия Гая Ричи «Джентльмены». Об этом говорят данные исследования, проведенного «Кино Mail.ru». Вместе с «Джентльменами» в пятерку лучших фильмов вошли «Довод», «Маленькие женщины», «Зов предков» и «Калашников».
Среди лучших российских сериалов пользователи выделили «Перевал Дятлова», «257 причин, чтобы жить» и «Казанова». Среди зарубежных сериалов российские зрители выделили «Защищая Джейкоба», «Мессия», «Чужак», «И повсюду тлеют пожары», а лучшей посчитали работу режиссера Скотта Франка «Ход королевы».
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