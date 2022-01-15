«Кинопоиск» станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли

«Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссеров пользователей "Кинопоиска", а также он - один из самых любимых киноавторов в нашей стране. Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков "Плюса" на "Кинопоиске", поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнерами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора. Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнерству нашей платформы с топовым мировым режиссером», - приводит пресс-служба слова директора по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольги Филипук.

Известно, что снимать экшн-триллер начнут 24 января

Роль сержанта армии США, оказавшегося в засаде вместе с афганским переводчиком, досталась актеру Джейку Джилленхолу.

Компании STX и Toff Guys, работавшие над тремя последними фильмами Ричи, займутся производством фильма.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что отсутствие образа героя является одной из главных проблем российского кинематографа.

«Я считаю, что проблема отсутствия героя – это одна из главных проблем российского кинематографа. На мой взгляд, последним героем нашего кино был Данила Багров. При этом он, по сути, бандит и ксенофоб, но, тем не менее, его образ запал в душу россиянам, и после фильмов «Брат» и «Брат-2» национального героя нет. Попытки создать образ героя с помощью фильмов «Последний богатырь», «Собибор», «Огонь» пока что неудачны. Это действительно проблема, над которой очень всерьез надо задуматься. Образа героя нет, в отличие от американского кинематографа, где началось всё с огромных амбалов Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, а потом перешло к образу Брюса Уиллиса, человека пьющего и уставшего, который все-таки встает и спасает мир. Эта эволюция образа героя прослеживается. Актуальность этой проблемы огромна, над этим надо работать», - отметил критик.