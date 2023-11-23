«Кинопоиск»: слово «голубок» убрали из фильма по решению правообладателя

Правообладатель фильма «Счастливое число Слевина» решил убрать слово «голубок» из картины, сообщили представители платформы «Кинопоиск».

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Изменения в фильм внесли в середине ноября. Правообладатель загрузил новую версию на онлайн-платформы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на представителей «Кинопоиска».

Также цензуре подверглись версии фильма на платформах Okko, IVI, KION и других.

Изменение внесли в сцену, в которой Слевин (Джош Хартнетт) и Босс (Морган Фримен) говорят о мужчине по прозвищу Fairy. В английском слэнге слово используют для уничижительного обозначения человека нетрадиционной ориентации.

По данным компании Gfk, онлайн-кинотеатры смотрят 45% россиян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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