«Кинопоиск»: слово «голубок» убрали из фильма по решению правообладателя
Правообладатель фильма «Счастливое число Слевина» решил убрать слово «голубок» из картины, сообщили представители платформы «Кинопоиск».
Изменения в фильм внесли в середине ноября. Правообладатель загрузил новую версию на онлайн-платформы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на представителей «Кинопоиска».
Также цензуре подверглись версии фильма на платформах Okko, IVI, KION и других.
Изменение внесли в сцену, в которой Слевин (Джош Хартнетт) и Босс (Морган Фримен) говорят о мужчине по прозвищу Fairy. В английском слэнге слово используют для уничижительного обозначения человека нетрадиционной ориентации.
По данным компании Gfk, онлайн-кинотеатры смотрят 45% россиян, передает «Радиоточка НСН».
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