Аналитики заявили о рекордном росте числа кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах

Число фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах восстановилось после снижения из-за ухода голливудских студий, количество превышает показатель до начала специальной военной операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

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Эксперты изучили количество тайтлов — наименований фильмов и сериалов — в сервисах «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Start, Kion и Premier в январе 2022-октябре 2023 года.

Как выяснилось, до января текущего года число фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах в РФ сократилось c 31,8 тысячи до 29,7 тысячи тайтлов (почти на 7%). Такая ситуация возникла на фоне ухода крупнейших киностудий Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal и потери многих популярных проектов.

К 1 ноября 2023 года онлайн-сервисы количественно компенсировали уход Голливуда за счет контента из дружественных стран. Число единиц контента, присутствующего хотя бы на одной онлайн-платформе, составляет 31,9 тысячи, это рекордный рост. Кроме того, аналитики связывают увеличение количества с распространением non-scripted проектов — программ и шоу без сценария (например, проекта «Пацанки»).

По данным TelecomDaily, доля российского кино, в том числе советских фильмов, составляет от 25 до 30% в зависимости от платформы. При этом количество времени, затраченного на просмотр фильмов и сериалов в онлайн-сервисах, выросло на 10–15% год к году.

Ранее компания Gfk выяснила, что в России в июле-сентябре 2023 года увеличилось количество подписчиков онлайн-кинотеатров. В третьем квартале подпиской пользовались 45% жителей городов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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