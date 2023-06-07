«Кинопоиск» назвал самую популярную актрису сериалов
Весной 2023 года самой популярной актрисой, снимающейся в сериалах российского и зарубежного производства, стала Любовь Аксенов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
«В апреле-мае 2023 года Любовь Аксенова стала самой популярной актрисой из всех актеров и актрис, которые снимаются в сериалах, как российских, так и иностранных», - заявили в пресс-службе сервиса.
По данным «Кинопоиска», новый сериал «Жить жизнь» с Аксеновой сразу попал в число лидеров и держится в топ-10 уже на протяжении семи недель подряд.
Портал Deadline ранее сообщил, что первый приквел фэнтези-сериала «Игры престолов» «Дом дракона» получит не менее четырех сезонов. Съемки продолжения стартовали в апреле 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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