«Кинопоиск» назвал самую популярную актрису сериалов

«В апреле-мае 2023 года Любовь Аксенова стала самой популярной актрисой из всех актеров и актрис, которые снимаются в сериалах, как российских, так и иностранных», - заявили в пресс-службе сервиса.

По данным «Кинопоиска», новый сериал «Жить жизнь» с Аксеновой сразу попал в число лидеров и держится в топ-10 уже на протяжении семи недель подряд.

Портал Deadline ранее сообщил, что первый приквел фэнтези-сериала «Игры престолов» «Дом дракона» получит не менее четырех сезонов. Съемки продолжения стартовали в апреле 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

