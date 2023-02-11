Кинопираты слили в сеть легендарный фильм «Капитан Волконогов бежал»
Российский фильм «Капитан Волконогов бежал» кинопираты выложили в открытый доступ, а продюсер Валерий Федорович анонсировал его онлайн-премьеру на «Кион». Журналисты «Известий» считают, что лента предназначена для вдумчивого просмотра на большом экране и не рекомендуют ее скачивать бесплатно.
Издание напоминает, что фильм представлял Россию на Венецианском кинофестивале в 2021 году, стал обладателем приза за лучший сценарий на «Кинотавре», был указан в семи номинациях премии «Золотой орел». Ленту показали в Греции, на Тайване, в Эстонии.
Дистрибуторская компания «Централ Партнершип» на фоне пандемии COVID перенесла релиз. При этом картину посмотрело несколько тысяч зрителей на фестивальных и клубных показах. Их отзывы стали формировать фильму репутацию легенды и артефакта.
«Дата российской кинопремьеры «Капитана Волконогова» до сих пор не объявлена. Но раз уж он бежал к зрителю так долго, лучше воздержаться от соблазна и дождаться показа на большом экране. Прошло полтора года, и сейчас ясно, насколько это серьезное произведение — и какого серьезного, вдумчивого просмотра оно требует», - пишут журналисты.
Издание напоминает, что прокатное удостоверение фильм «Капитан Волконогов бежал» получил в сентябре 2021 года.
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