Киномарафон к 90-летию Алисы Фрейндлих пройдет на канале «Мосфильм»
В честь 90-летнего юбилея народной артистки СССР Алисы Фрейндлих на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» 8 и 9 декабря пройдет марафон.
Стартует он 8 декабря фильмом «Д'Артаньян и три мушкетера», в котором Фрейндлих играет королеву Анну Австрийскую. В этот же день будет показана картина «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Продолжится марафон мелодрамой «Старомодная комедия», где Фрейндлих создала образ пациентки санатория, у которой возникли чувства к главврачу. Этот день завершится драмой «Жестокий романс», где актриса сыграла мать главной героини.
9 декабря марафон продолжится комедией «Опасный возраст» с Фрейндлих в роли научной сотрудницы, переживающей развод, бунт сына-подростка и размен квартиры. Затем зрители увидят фильм «Успех».
В этот же день будет транслироваться документальный фильм «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих» и картина «Сталкер» с участием актрисы.
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде.
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