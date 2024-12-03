Киномарафон к 90-летию Алисы Фрейндлих пройдет на канале «Мосфильм»

Продолжится марафон мелодрамой «Старомодная комедия», где Фрейндлих создала образ пациентки санатория, у которой возникли чувства к главврачу. Этот день завершится драмой «Жестокий романс», где актриса сыграла мать главной героини.

9 декабря марафон продолжится комедией «Опасный возраст» с Фрейндлих в роли научной сотрудницы, переживающей развод, бунт сына-подростка и размен квартиры. Затем зрители увидят фильм «Успех».

В этот же день будет транслироваться документальный фильм «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих» и картина «Сталкер» с участием актрисы.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде.



