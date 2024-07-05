«Киномакс» отменил показы фильма-шоу «Подземелья Чикен Карри» студии Гудкова

Администрация сети кинотеатров «Киномакс» приняла решение об отмене всех сеансов фильма «Подземелья Чикен Карри» после обращения властей регионов. Такой официальный ответ сети представила ТАСС директор отдела маркетинга и рекламы компании Ольга Лотоцкая.

Она подчеркнула, что киносеть не имеет данных о противоправных действиях со стороны создателей фильма – они не значатся в списках иностранных агентов и экстремистов, а также в отношении них не ведётся следствие. Однако руководство приняло во внимание жалобы властей на местах и патриотических организаций.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн потребовал от министерства культуры РФ аннулировать прокатное удостоверение фильма студии Александра Гудкова. Однако в ведомстве заявили, что не получали заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту. Показ без такого документа влечет за собой административную ответственность.