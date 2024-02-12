Фильм «Мастер и Маргарита» в третий уикенд подряд возглавил кинопрокат в России
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в третий раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам прошедшего уикенда. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Отмечается, что 8–11 февраля картина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова заработала в прокате 338,6 млн рублей. Общие сборы фильма достигли 1,48 млрд рублей.
Кроме того, в число лидеров кинопроката в минувший уикенд вошли комедия Марюса Вайсберга «Конец славы» (70,5 млн рублей, всего 231,3 млн), музыкальный фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты» (51,3 млн, 2,94 млрд), комедия Клима Шипенко «Холоп 2» (48,4 млн, 3,85 млрд). Пятерку самых популярных кинолент закрывает военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» с 41,1 млн рублей, ее общие сборы достигли 428,2 млн.
Картина «Мастер и Маргарита» вышла в прокат 25 января. Главные роли в ней сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, напоминает телеканал «360».
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