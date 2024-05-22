Кинокритик Шпагин назвал Безрукова идеальным актером на роль Жириновского
Народный артист РФ Сергей Безруков идеально бы подошел на роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Такое мнение в беседе NEWS.ru высказал кинокритик Александр Шпагин.
По его мнению, один из главных критериев - точное воспроизведение интонаций голоса политика, а на это из российских артистов способен только Безруков.
«Он всегда идеально озвучивал Жириновского в «Куклах». Жириновского Безруков ещё не играл», — отметил он.
Шпагин также добавил, что фильме или сериале зрителям следует показать живого человека, что сложно сделать при использовании пластического грима.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сериал об основателе партии Владимире Жириновском будет снимать «Первый канал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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