Кинокритик Шнейдеров заявил о провале 90% российских фильмов в 2023 году
По итогам 2023 года около 90% снятых в России картин провалились в прокате, заявил в беседе с изданием Pravda.ru кинокритик Давид Шнейдеров.
Эксперт уточнил, что в прошлом году в России сняла 192 ленты. Из них окупилась только 21.
Шнейдеров констатировал, что отечественная киноиндустрия по-прежнему состоит лишь из нескольких блокбастеров. Абсолютное большинство картин «никому не нужно», полагает он.
В интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев сообщил, что сборы российских кинотеатров в прошлом году составили 38 миллиардов рублей. Это на 70% больше показателей прошлого года, отмечает «Радиоточка НСН».
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