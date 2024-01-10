Кинокритик Шнейдеров заявил о провале 90% российских фильмов в 2023 году

По итогам 2023 года около 90% снятых в России картин провалились в прокате, заявил в беседе с изданием Pravda.ru кинокритик Давид Шнейдеров.

Шнейдеров: Российские киноленты принесли 10 млрд рублей убытков в 2023 году

Эксперт уточнил, что в прошлом году в России сняла 192 ленты. Из них окупилась только 21.

Шнейдеров констатировал, что отечественная киноиндустрия по-прежнему состоит лишь из нескольких блокбастеров. Абсолютное большинство картин «никому не нужно», полагает он.

В интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев сообщил, что сборы российских кинотеатров в прошлом году составили 38 миллиардов рублей. Это на 70% больше показателей прошлого года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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