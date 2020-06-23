Кинокритик: Джоэл Шумахер не снимал ширпотреб
Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, чем войдет в историю кинематографа умерший в США на 81 году жизни автор «Бэтмэна» и «Карточного домика».
Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Как сообщает Vatiety, причиной смерти стал рак, с которым он боролся в течение года. Шумахер известен как режиссер франшизы «Бэтмен» («Бэтмэн навсегда», «Бэтмэн и Робин»), картин «Время убивать», «Призрак оперы», «С меня хватит!» и веб-сериала в жанре политического триллера «Карточный домик» (снял две серии первого сезона).
Джоэл Шумахер — мастер умного коммерческого кино, рассказал в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«Снимать хорошее коммерческое кино — искусство. Шумахер не снимал ширпотреб, он снимал хорошее, умное коммерческое кино. Он один из создателей блистательного сериала «Карточный домик», который так пострадал из-за идиотской истории с Кевином Спейси (Сервис Netflix и телестудия MRC отказали актеру в участии в съемках сериала из-за обвинений Спейси в сексуальных домогательствах — НСН). Он создатель блестящего фильма «С меня хватит!» с Робертом Дювалем и Майклом Дугласом. Фильм, рассказывающий о том, что бывает, когда человек берет на себя функцию правосудия», — рассказал критик.
По мнению Шнейдерова, Шумахер также останется в истории кинематографа фильмами «Телефонная будка» с Коленом Фаррелом и «Каматозники».
«Жаль, что он ушел, но лет он прожил много и снимал достаточно долго», — сказал кинокритик о Джоэле Шумахере.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
600 тыс.+7 425 / сут.
Умерли
8 359+153 / сут.
Выздоровели
356 тыс.+12 013 / сут.
- Кудрин посчитал корректировку НДФЛ «аккуратной»
- Путин подписал указ о выплатах по 10 тысяч на ребёнка
- СМИ узнали о желании Газзаева возглавить ЦСКА
- Лукашенко с сыновьями вылетел в Россию
- Московский «Спартак» призвал прекратить уголовное дело против фанатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru