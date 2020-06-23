Кинокритик: Джоэл Шумахер не снимал ширпотреб

Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, чем войдет в историю кинематографа умерший в США на 81 году жизни автор «Бэтмэна» и «Карточного домика».

Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Как сообщает Vatiety, причиной смерти стал рак, с которым он боролся в течение года. Шумахер известен как режиссер франшизы «Бэтмен» («Бэтмэн навсегда», «Бэтмэн и Робин»), картин «Время убивать», «Призрак оперы», «С меня хватит!» и веб-сериала в жанре политического триллера «Карточный домик» (снял две серии первого сезона).

Джоэл Шумахер мастер умного коммерческого кино, рассказал в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«Снимать хорошее коммерческое кино искусство. Шумахер не снимал ширпотреб, он снимал хорошее, умное коммерческое кино. Он один из создателей блистательного сериала «Карточный домик», который так пострадал из-за идиотской истории с Кевином Спейси (Сервис Netflix и телестудия MRC отказали актеру в участии в съемках сериала из-за обвинений Спейси в сексуальных домогательствах НСН). Он создатель блестящего фильма «С меня хватит!» с Робертом Дювалем и Майклом Дугласом. Фильм, рассказывающий о том, что бывает, когда человек берет на себя функцию правосудия», рассказал критик.

По мнению Шнейдерова, Шумахер также останется в истории кинематографа фильмами «Телефонная будка» с Коленом Фаррелом и «Каматозники».

«Жаль, что он ушел, но лет он прожил много и снимал достаточно долго», сказал кинокритик о Джоэле Шумахере.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Кадр из фильма "Бэтмэн навсегда"
ТЕГИ:Давид ШнейдеровКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры