Кинокритик: Джоэл Шумахер не снимал ширпотреб

Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Как сообщает Vatiety, причиной смерти стал рак, с которым он боролся в течение года. Шумахер известен как режиссер франшизы «Бэтмен» («Бэтмэн навсегда», «Бэтмэн и Робин»), картин «Время убивать», «Призрак оперы», «С меня хватит!» и веб-сериала в жанре политического триллера «Карточный домик» (снял две серии первого сезона).

Джоэл Шумахер — мастер умного коммерческого кино, рассказал в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«Снимать хорошее коммерческое кино — искусство. Шумахер не снимал ширпотреб, он снимал хорошее, умное коммерческое кино. Он один из создателей блистательного сериала «Карточный домик», который так пострадал из-за идиотской истории с Кевином Спейси (Сервис Netflix и телестудия MRC отказали актеру в участии в съемках сериала из-за обвинений Спейси в сексуальных домогательствах — НСН). Он создатель блестящего фильма «С меня хватит!» с Робертом Дювалем и Майклом Дугласом. Фильм, рассказывающий о том, что бывает, когда человек берет на себя функцию правосудия», — рассказал критик.

По мнению Шнейдерова, Шумахер также останется в истории кинематографа фильмами «Телефонная будка» с Коленом Фаррелом и «Каматозники».

«Жаль, что он ушел, но лет он прожил много и снимал достаточно долго», — сказал кинокритик о Джоэле Шумахере.

