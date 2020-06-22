Умер американский кинорежиссер Джоэл Шумахер

Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер скончался Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Vatiety.

Причиной смерти стал рак, с которым Шумахер боролся в течение года, пишет издание.

Шумахер, в частности, известен как режиссер франшизы «Бэтмен». Издание отмечает, что, когда Тим Бертон вышел из Warner Bros., фильмы о Бэтмене начал снимать Шумахер. Так, он выступил режиссером фильма «Бэтмэн навсегда», в котором снялись Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, Джим Керри и Николь Кидман.

Вторым и последним фильмом Шумахера во франшизе был фильм «Бэтмэн и Робин» 1997 года с Джорджем Клуни в роли Бэтмена и Арнольдом Шварценеггером в роли злодея Мистера Фризе.

