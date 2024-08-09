Кинокомпания Working Title завершила съемки фильма «Бриджит Джонс 4»
Кинокомпания Working Title в своих соцсетях объявила о завершении съёмок романтической комедии «Бриджит Джонс 4».
Также была опубликована фотография с мониторами, на заднем плане которой виднеется таверна The Globe в Лондоне, над которой находится квартира главной героини из трёх первых фильмов.
Кроме того, в Working Title напомнили, что мировая премьера «Бриджит Джонс 4» состоится 14 февраля 2025 года.
Ранее стало известно, что основой для четвёртой части стала книга Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: Без ума от парня», в которой главной героине уже 51 год, она в одиночку воспитывает двоих детей и исследует мир онлайн-знакомств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru