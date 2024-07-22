Кинокомпания Warner Bros. решила закрыться в России

В марте 2022 года американская WarnerMedia приостановила работу в России из-за спецоперации на Украине. Решение подразумевало прекращение вещания телеканалов, лицензирования всего нового контента и приостановку всех релизов в России. Медиакомпании принадлежит в том числе Warner Brothers, телевизионная сеть HBO и телеканал CNN.

Осенью того же года стало известно, что Warner Bros. запрещает российским телеканалам показывать свои фильмы, несмотря на действующее лицензионное соглашение, передает «Радиоточка НСН».

