Кинокомпания Warner Bros. решила закрыться в России
Warner Bros. решила закрыться в России, документ о ликвидации юридического лица кинокомпании появился в базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В марте 2022 года американская WarnerMedia приостановила работу в России из-за спецоперации на Украине. Решение подразумевало прекращение вещания телеканалов, лицензирования всего нового контента и приостановку всех релизов в России. Медиакомпании принадлежит в том числе Warner Brothers, телевизионная сеть HBO и телеканал CNN.
Осенью того же года стало известно, что Warner Bros. запрещает российским телеканалам показывать свои фильмы, несмотря на действующее лицензионное соглашение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru