«Это моя боль»: Сценарист Золотарев осудил тенденцию экранизировать сказки

По его словам, он очень не любит тенденции и считает, что кинодеятели должны вести зрителя за своими идеями, а не «бегать за ним задрав портки», подстраиваясь под его желания.

Автор сценариев к лентам «Лёд», «Спутник», «Притяжение» и другим указал, что именно это происходит сейчас с тенденцией экранизировать русские народные сказки.

«Это моя боль. Коммерчески, как продюсер, я понимаю. Как автор, я не понимаю, в чем прикол 805-й раз переписывать очередную сказку... мне неинтересно этим заниматься», — заключил Золотарев.

Ранее российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России и собрал 209 миллионов рублей за период с 16 по 19 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

