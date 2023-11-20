«Это моя боль»: Сценарист Золотарев осудил тенденцию экранизировать сказки
Сценарист Андрей Золотарев заявил, что старается создавать проекты, которые захотел бы посмотреть сам, пишут «Известия».
По его словам, он очень не любит тенденции и считает, что кинодеятели должны вести зрителя за своими идеями, а не «бегать за ним задрав портки», подстраиваясь под его желания.
Автор сценариев к лентам «Лёд», «Спутник», «Притяжение» и другим указал, что именно это происходит сейчас с тенденцией экранизировать русские народные сказки.
«Это моя боль. Коммерчески, как продюсер, я понимаю. Как автор, я не понимаю, в чем прикол 805-й раз переписывать очередную сказку... мне неинтересно этим заниматься», — заключил Золотарев.
Ранее российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России и собрал 209 миллионов рублей за период с 16 по 19 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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