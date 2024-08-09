Кинофестиваль «Окно в Европу» откроет мюзикл на сюжет «Ромео и Джульетты»

В Выборге картиной «Подростки. Первая любовь» Святослава Подгаевского стартует в пятницу, 9 августа, 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», сообщает газета «Культура».

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Фильм снят жанре ностальгической подростковой мелодрамы-мюзикла на сюжет «Ромео и Джульетты». В главных ролях молодые актеры - Алексей Онежин и Александра Тихонова, кроме них в актерский состав ленты вошли Никита Кологривый и Елена Лядова.

Завершится смотр 15 августа. В его конкурсную программу вошли более 50 фильмов. Жюри игрового кино возглавил режиссер Владимир Котт, неигрового — Алексей Федорченко, анимационный конкурс — Светлана Филиппова.

Ранее стало известно, что премьера сериала «Столыпин» состоится на кинофестивале в Выборге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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