Ким Кардашьян снимется в триллере

Известно, что сценарий для триллера написала Натали Крински. Отмечается, что Кардашьян выступит еще и продюсером киноленты.

По данным Deadline, Amazon была одной из пяти студий, которые боролись за приобретение прав на проект. Детали сюжета картины пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что несовершеннолетняя дочь американского рэпера Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт решила дебютировать в хип-хопе под псевдонимом Miss Miss Westie, отмечает «Свободная пресса».

