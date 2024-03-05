Ким Кардашьян снимется в триллере
Студия Amazon MGM Studios снимет триллер, в котором американская телезвезда Ким Кардашьян сыграет главную роль, сообщило издание Deadline.
Известно, что сценарий для триллера написала Натали Крински. Отмечается, что Кардашьян выступит еще и продюсером киноленты.
По данным Deadline, Amazon была одной из пяти студий, которые боролись за приобретение прав на проект. Детали сюжета картины пока не раскрываются.
Ранее стало известно, что несовершеннолетняя дочь американского рэпера Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт решила дебютировать в хип-хопе под псевдонимом Miss Miss Westie, отмечает «Свободная пресса».
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