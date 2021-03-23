Киану Ривз станет бессмертным воином в новом проекте Netflix

Киану Ривз придумал историю для комикса. Его название «BRZRKR», и он только недавно поступил в продажу. Заинтересовались комиксом уже не только поклонники, которые сметают первый выпуск, как горячие пирожки, но и сразу две студии: Netflix и Boom! Об этом пишет Hollywood Reporter.

Netflix снимет сериал по комиксу, а Boom! покажет анимированное тв-шоу. Киану Ривз примет участие сразу в дух проектах, причем и как актер, и как продюсер.

Комикс «BRZRKR» – это история о воине – получеловеке, полубоге, который живет на Земле уже больше 80 тысяч лет. Пройдя путь жестокости и насилия главный герой, наконец-то может узнать тайну своего существования, но для этого он должен поступить на службу в правительство США.

Оба проекта пока находятся на ранней стадии разработки, поэтому даты премьер не называются.

Однако, поклонники смогут увидеть Киану Ривза на экранах уже в декабре этого года, когда состоится премьера «Матрицы 4». А также весной начнутся съемки четвертой части Джона Уика.

