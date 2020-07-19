Киану Ривз создает комикс о полубоге Берсеркере

Голливудский актер Киану Ривз приступил к созданию своего первого комикса BRZRKR - о бессмертном воине Берсеркере, сообщает USA Today. Американское издательство Boom! Studios планирует начать продажи 7 октября. К печати готовятся 12 серий комикса, сообщает Газета.ru.

Графическая история посвящена бессмертному сыну бога войны. Берсеркеру 80 тысяч лет, он участвовал во всех значимых военных конфликтах в истории человечества.

Отмечается, что внешность героя списана с самого Ривза.

Произведение включает в себя черты детектива, экшена. В комиксе предполагаются жесткие сцены. По словам Ривза, он бы хотел сыграть своего героя в кино.

Ранее НСН сообщала, что Киану Ривз попал в украинский учебник истории. Чудеса наблюдательности проявила редакция сайта delo.ua. Журналисты рассмотрели сидящего актёра из популярного мема "грустный Киану", который при помощи графического редактора был добавлен к группе рабочих. Ривз, обедающий на лавочке в одиночестве, появился на известной фотографии «Обед на небоскребе». Этот снимок был сделан в 1932 году.

