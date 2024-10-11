Кеосаян призвал не сравнивать фестиваль «Евразия» с Голливудом и Каннами

Президент кинофестиваля «Евразия», режиссер Тигран Кеосаян в беседе с NEWS.ru заявил об уникальности своего мероприятия и призвал не сравнивать его с такими крупными фестивалями, как Голливуд и Канны.

Он отметил, что попытки создать аналоги этих известных фестивалей являются неуместными. Кеосаян подчеркнул, что основная цель «Евразии» — улучшить взаимопонимание между культурами и подчеркнуть важность уважения и понимания культурных различий.