Кеосаян призвал не сравнивать фестиваль «Евразия» с Голливудом и Каннами
Президент кинофестиваля «Евразия», режиссер Тигран Кеосаян в беседе с NEWS.ru заявил об уникальности своего мероприятия и призвал не сравнивать его с такими крупными фестивалями, как Голливуд и Канны.
Он отметил, что попытки создать аналоги этих известных фестивалей являются неуместными. Кеосаян подчеркнул, что основная цель «Евразии» — улучшить взаимопонимание между культурами и подчеркнуть важность уважения и понимания культурных различий.
Депутат Госдумы Алена Аршинова добавила, что фестиваль служит ответом Западу и помогает развивать как российский, так и зарубежный кинематограф.
Она считает, что такие события позволяют противостоять агрессивному влиянию Голливуда и других западных фестивалей, которые продвигают нетрадиционные ценности. Аршинова подчеркнула, что важно смело заявлять о своих традиционных ценностях и не бояться их отстаивать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кеосаян призвал не сравнивать фестиваль «Евразия» с Голливудом и Каннами
- Взнос на соцстрахование для малого бизнеса увеличится до 3 018 рублей
- Девять мирных жителей ранены в Шебекино Белгородской области после ударов ВСУ
- В Москве посудомойщицу из Кадетского корпуса обвинили в терроризме
- МИД Польши сообщил о снижении выдачи виз россиянам
- В России издали книгу о pet-friendly-культуре
- СМИ: Трамп запросил военную авиацию из-за возможной угрозы от Ирана
- Нидерланды выделили Украине €10,4 млрд на военные расходы
- Мещанский суд Москвы продлил арест американца Татера до ноября
- В Курской области эвакуированы 56 жителей приграничных районов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru