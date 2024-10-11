Более 50 фильмов представит Международный кинофестиваль «Евразия-кинофест»
Программа Международного кинофестиваля «Евразия-кинофест» в российской столице представит 53 фильма из 20 стран, сообщила его программный директор, режиссер Александра Жукова. Фестиваль пройдёт с 17 по 21 октября.
По словам Жуковой, организаторы постарались собрать в рамках киносмотра современное кино стран Евразии. Больше всего картин представлено в коротком метре - 21, в конкурсе документального кино покажут 16 фильмов, в полнометражном - 9. Победителей определят в 12 номинациях.
Также будет организована обширная система специальных показов, ретроспектив. Президент фестиваля, кинорежиссер Тигран Кеосаян сообщил, что в рамках работы кинофорума будут рассматриваться гранты на создание будущих фильмов для начинающих режиссёров, сценаристов и операторов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в дни фестиваля также состоятся мастер-классы, круглые столы, встречи с артистами и режиссерами. Посетить фестиваль можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте киносмотра. Церемония торжественного открытия пройдет 17 октября в театре имени Моссовета.
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