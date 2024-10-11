Более 50 фильмов представит Международный кинофестиваль «Евразия-кинофест»

Также будет организована обширная система специальных показов, ретроспектив. Президент фестиваля, кинорежиссер Тигран Кеосаян сообщил, что в рамках работы кинофорума будут рассматриваться гранты на создание будущих фильмов для начинающих режиссёров, сценаристов и операторов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в дни фестиваля также состоятся мастер-классы, круглые столы, встречи с артистами и режиссерами. Посетить фестиваль можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте киносмотра. Церемония торжественного открытия пройдет 17 октября в театре имени Моссовета.

