Кэмерон Диас получила приглашение сняться в черной комедии

В фильме речь пойдет о знаменитом актёре, которому предстоит погрузиться в прошлое, чтобы успешно противостоять проблемам настоящего.

Для Кэмерон Диас эта работа станет первой в большом кино со времен выхода «Энни» в 2014 году.

Разработкой проекта займется Apple Original Films.

Ранее стало известно, что Билл Мюррей и Наоми Уоттс сыграют в фильме по роману «Друг» Сигрид Нуньес, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

