Кэмерон Диас получила приглашение сняться в черной комедии
Американская актриса Кэмерон Диас получила приглашение сняться в черной комедии «Исход» Джона Хилла. В этом проекте также примет участие Киану Ривз, сообщает Deadline.
В фильме речь пойдет о знаменитом актёре, которому предстоит погрузиться в прошлое, чтобы успешно противостоять проблемам настоящего.
Для Кэмерон Диас эта работа станет первой в большом кино со времен выхода «Энни» в 2014 году.
Разработкой проекта займется Apple Original Films.
Ранее стало известно, что Билл Мюррей и Наоми Уоттс сыграют в фильме по роману «Друг» Сигрид Нуньес, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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