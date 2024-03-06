Кэмерон Диас получила приглашение сняться в черной комедии

Американская актриса Кэмерон Диас получила приглашение сняться в черной комедии «Исход» Джона Хилла. В этом проекте также примет участие Киану Ривз, сообщает Deadline.

Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино

В фильме речь пойдет о знаменитом актёре, которому предстоит погрузиться в прошлое, чтобы успешно противостоять проблемам настоящего.

Для Кэмерон Диас эта работа станет первой в большом кино со времен выхода «Энни» в 2014 году.

Разработкой проекта займется Apple Original Films.

Ранее стало известно, что Билл Мюррей и Наоми Уоттс сыграют в фильме по роману «Друг» Сигрид Нуньес, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ГолливудФильмСъемкиАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры