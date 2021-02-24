Кейт Уинслет рассказала о травле за лишний вес

Британская актриса Кейт Уинслет заявила, что подвергалась травле за лишний вес и ей прочили роли только толстушек. Об этом она рассказала изданию The Guardian.

Актриса вспомнила, что сразу после выхода фильма «Титаник» пресса «ополчилась» на нее за лишний вес. Журналисты разных изданий печатали статьи о ее фигуре, которые сопровождали байками о диетах, на которых якобы сидела Уинслет.

«Это подорвало мою уверенность в себе. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что думала: «Боже, если мне говорят такое в Англии, то что будет, когда я приеду туда?» Кроме того, это оказывало влияние на мои представления о красоте. Я действительно чувствовала себя очень одинокой», — поделилась актриса.

Уинслет также рассказала, что актриса Джоан Риверс шутила, что персонаж Леонардо Ди Каприо в «Титанике» смог бы выжить, если бы Уинслет занимала бы чуть меньше места на двери.

По словам Уинслет, ее школьный учитель драмы предрекал ей только роли толстушек и говорил, что ей стоит довольствоваться лишь таким амплуа.

После выхода фильма «Титаник» артистка решила сниматься только в скромных независимых картинах.

