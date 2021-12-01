Кехман прокомментировал возможность объединения МХТ и МХАТ
Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сослался на бывшего худрука театра Татьяну Доронину в ответ на вопрос о возможном воссоединении театра с МХТ имени Чехова. Такое заявление Кехман сделал в эфире телеканала Россия 24.
Кехман заявил, что это было мечтой Дорониной. По его словам, он хотел бы, чтобы она увидела воссоединение театров. Доронина покинула театр после назначения на должность худрука Эдуарда Боякова в 2018 году.
Два московских художественных театра разделились еще в 1987 году. По словам Кехмана, решение по данному вопросу может принять только Минкультуры во главе с министром Ольгой Любимовой после предварительных консультаций.
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