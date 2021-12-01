Кехман прокомментировал возможность объединения МХТ и МХАТ

Кехман заявил, что это было мечтой Дорониной. По его словам, он хотел бы, чтобы она увидела воссоединение театров. Доронина покинула театр после назначения на должность худрука Эдуарда Боякова в 2018 году.

Два московских художественных театра разделились еще в 1987 году. По словам Кехмана, решение по данному вопросу может принять только Минкультуры во главе с министром Ольгой Любимовой после предварительных консультаций.

