Кехман прокомментировал возможность объединения МХТ и МХАТ

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сослался на бывшего худрука театра Татьяну Доронину в ответ на вопрос о возможном воссоединении театра с МХТ имени Чехова. Такое заявление Кехман сделал в эфире телеканала Россия 24.

Гендиректор МХАТ снял со стены портрет худрука Боякова

Кехман заявил, что это было мечтой Дорониной. По его словам, он хотел бы, чтобы она увидела воссоединение театров. Доронина покинула театр после назначения на должность худрука Эдуарда Боякова в 2018 году.

Два московских художественных театра разделились еще в 1987 году. По словам Кехмана, решение по данному вопросу может принять только Минкультуры во главе с министром Ольгой Любимовой после предварительных консультаций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:МинкультурыТеатрыМоскваМХАТМХТ им. Чехова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры