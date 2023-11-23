Кехман: Хабенский отказался праздновать юбилей МХАТа
23 ноября 202310:25
Актер Константин Хабенский отказался праздновать юбилей МХАТа им. Горького. Об этом сообщил гендиректор культурного учреждения Владимир Кехман. Его слова приводит «Московский Комсомолец».
Театр планирует отметить свое 125-летие 27 декабря спектаклем «Три сестры» после семимесячных ремонтных работ.
По словам Кехмана, они планировали поставить спектакль вместе с коллективом из МХТ им. Чехова, который начали бы играть в одном театре, а завершили - в другом. Однако Константин Хабенский отказался от этой идеи, заявил Кехман.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru