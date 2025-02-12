Картины из 75 коллекций покажут на выставке русского импрессионизма в Москве
Выставка в Москве, посвященная русскому импрессионизму, объединит картины из 75 частных и государственных коллекций. Для посетителей экспозиция откроется 14 февраля в Музее русского импрессионизма.
Как рассказала директор музея Юлия Петрова, на выставке «Изображая воздух. Русский импрессионизм» можно увидеть более 150 работ 70 художников – от знаменитых до мало известных. Среди авторов - Константин Коровин, Петр Кончаловский, Николай Мещерин.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках выставки реализуют два спецпроекта. Первый – представит инсталляцию современной художницы Ирины Кориной «Наглядные пособия». Второй проект представляет собой акустический перформанс от театрального салона «Сцена 23» режиссера Дениса Азарова.
Масштабная выставка развернется сразу на трех этажах музейного пространства. Она будет работать до конца весны.
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