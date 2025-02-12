Картины из 75 коллекций покажут на выставке русского импрессионизма в Москве

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках выставки реализуют два спецпроекта. Первый – представит инсталляцию современной художницы Ирины Кориной «Наглядные пособия». Второй проект представляет собой акустический перформанс от театрального салона «Сцена 23» режиссера Дениса Азарова.

Масштабная выставка развернется сразу на трех этажах музейного пространства. Она будет работать до конца весны.

