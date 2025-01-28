Картину Уорхола «Дамы и господа» выставили на продажу

Уорхол создал эту работу в 1975 году. На текущих торгах она оценена в 10-15 тысяч долларов. Картина является частью портфолио художника 1975 года «Дамы и господа».

Организаторы аукциона рассказали, что серию предложил Уорхолу Лучано Ансельмино, который был протеже греческого арт-дилера и коллекционера Александра Иоласа. Иолас поручил Уорхолу создать оригинальную интерпретацию картины Да Винчи «Тайная вечеря» для миланского дворца Стеллине, расположенного через дорогу от здания, в котором находился оригинал.

Ранее на торгах продали две электрогитары Anoushka и Oxblood известного британского рок-музыканта Джеффа Бека, напоминает RT.

