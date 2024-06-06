Картину Шишкина продали с аукциона в Москве за рекордную сумму

Картина «Девушка в сосновом бору» Ивана Шишкина, написанная художником в 1889 году, установила рекорд для внутрироссийского рынка, полотно ушло с молотка за 85 млн рублей, сообщает Московский аукционный дом.

Автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей

Как отмечается, на российском арт-рынке в последнее время установилась тенденция увеличения спроса на русскую классику.

Помимо работы Шишкина, на торгах была приобретено и произведение Ивана Айвазовского «Утренний намаз. Ай-Петри при восходе солнца». Цена продажи составила 95 млн руб.

Ранее картина Ивана Айвазовского стала топ-лотом торгов MacDougall’s, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Московский аукционный дом
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