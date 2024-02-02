Автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей
На аукционе «Литфонда» продали автограф русского художника и философа Николая Рериха, передает ТАСС.
Рерих оставил автограф на литографии картины его младшего сына Святослава «Портрет Н. К. Рериха со священным ларцом». Лот продали за 190 тысяч рублей.
Также на аукционе представили машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью и винтажный фотоснимок Александра Бенуа с автографом художника. Лоты ушли с молотка за 70 и 80 тысяч рублей соответственно.
Ранее стало известно, что на аукцион выставили редкие кадры со съемок фильма Ричарда Лестера «На помощь!» с участием музыкантов группы The Beatles, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава турецкого ЦБ подала в отставку из-за кампании против нее
- НХЛ объявила о проведении турнира без участия сборной России
- Умер главный латиноамериканский кинозлодей Клаудио Рисси
- Путин в Туле получил в подарок от девочки игрушечного зайца
- Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в петербургском метро
- Автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей
- Ученые впервые напечатали на 3D-принтере ткань человеческого мозга
- Секретарь СНБО Данилов заявил об отсутствии указа об отставке Залужного
- Спасенный на мусорном заводе в Петербурге йорк обрел новый дом
- Количество видеосервисов с оригинальным контентом в 2023 году выросло почти на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru