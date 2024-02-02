Автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей

На аукционе «Литфонда» продали автограф русского художника и философа Николая Рериха, передает ТАСС.

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Рерих оставил автограф на литографии картины его младшего сына Святослава «Портрет Н. К. Рериха со священным ларцом». Лот продали за 190 тысяч рублей.

Также на аукционе представили машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью и винтажный фотоснимок Александра Бенуа с автографом художника. Лоты ушли с молотка за 70 и 80 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что на аукцион выставили редкие кадры со съемок фильма Ричарда Лестера «На помощь!» с участием музыкантов группы The Beatles, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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