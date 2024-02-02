Автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей

Рерих оставил автограф на литографии картины его младшего сына Святослава «Портрет Н. К. Рериха со священным ларцом». Лот продали за 190 тысяч рублей.

Также на аукционе представили машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью и винтажный фотоснимок Александра Бенуа с автографом художника. Лоты ушли с молотка за 70 и 80 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что на аукцион выставили редкие кадры со съемок фильма Ричарда Лестера «На помощь!» с участием музыкантов группы The Beatles, сообщает «Радиоточка НСН».

