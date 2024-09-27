В Гонконге картину Ван Гога продали на аукционе за $27,6 млн

Картину художника Винсента Ван Гога «Пришвартованные шлюпки» продали на аукционе Christie's в Гонконге за $27,6 млн. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным газеты, полотном владела жена Карло Бурбона-Сицилийского Камила. Ожидалось, что картина уйдет с молотка за $29,6 млн-$48,8 млн. Однако лот продали за $32,1 млн, включая сборы.

Первый аукцион Christie's в новой азиатской штаб-квартире дома в Гонконге прошел 26 сентября. Многие представленные на торгах объекты искусства продали за суммы, оказавшиеся ниже ожиданий либо немного превысившие пороговые значения.

Между тем стало известно, что на аукционе Heritage Auctions продадут свыше 2 тысяч предметов со съемок сериала «Игра престолов», пишет RT.

