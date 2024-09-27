В Гонконге картину Ван Гога продали на аукционе за $27,6 млн
Картину художника Винсента Ван Гога «Пришвартованные шлюпки» продали на аукционе Christie's в Гонконге за $27,6 млн. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным газеты, полотном владела жена Карло Бурбона-Сицилийского Камила. Ожидалось, что картина уйдет с молотка за $29,6 млн-$48,8 млн. Однако лот продали за $32,1 млн, включая сборы.
Первый аукцион Christie's в новой азиатской штаб-квартире дома в Гонконге прошел 26 сентября. Многие представленные на торгах объекты искусства продали за суммы, оказавшиеся ниже ожиданий либо немного превысившие пороговые значения.
Между тем стало известно, что на аукционе Heritage Auctions продадут свыше 2 тысяч предметов со съемок сериала «Игра престолов», пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От Шуры до Лазарева: В России снимут еще две картины о «вирусной попсе» из 1990-х
- Режим повышенной готовности из-за нашествия медведей ввели на Камчатке
- В центре Москвы водителям станет доступна парковка за 0 рублей
- Лана Дель Рей тайно вышла замуж
- СМИ: Московская судостроительная верфь начнет работу в начале 2025 года
- Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего наемника из США
- Стилист Аллы Пугачевой умер от кровоизлияния в мозг в Тбилиси
- Банки РФ за год собрали свыше 1,7 млн биометрических данных граждан
- В Гонконге картину Ван Гога продали на аукционе за $27,6 млн
- Сорос перед выборами в США скупил около 200 радиостанций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru