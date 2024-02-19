Картина Айвазовского «Лунная ночь» продана за 92 млн рублей
В Московском аукционном доме картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года продана за 92 миллиона рублей.
Именно эта работа, на которой художник изобразил морской пейзаж Константинополя с башням, вызвала наибольший ажиотаж ценителей искусства, отметили в «Аукционном холдинге».
Бывший генпрокурор Украины Гюндуз Мамедов предполагал, что на аукционе будет продана картина Айвазовского, находящаяся в международном розыске. В свою очередь «Аукционный холдинг» утверждает, что речь идет об одноименной картине художника, которую художник написал с разницей в четыре года. Сообщается, что проданное на аукционе полотно было приобретено в Швеции в 2008 году на аукционе Stockholms Auktionsverk и что произведение прошло экспертизу в Государственном Русском музее. Другая «Лунная ночь» официально находится в фонде Симферопольского государственного музея.
Ранее сообщалось, что аукционный дом Christie’s проведет серию торгов, посвященных искусству ХХ—ХХI веков в начале марта в Лондоне. Топ-лотом на них станет шедевр Рене Магритта «Близкий друг». Начальная цена картины из собрания семьи Каплан £50 млн.
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- Картина Айвазовского «Лунная ночь» продана за 92 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru