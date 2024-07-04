Картина Тициана продана на аукционе за рекордные для художника $22,2 млн

Картина итальянского художника Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет» (1512) продана на аукционе за 17,5 миллиона фунтов стерлингов (22,2 миллиона долларов США). Тем самым установлен новый рекорд стоимости полотен этого мастера, сообщил аукционный дом Christie’s.

Полотно изображает религиозный сюжет бегства Девы Марии, Иосифа и Иисуса Христа из Вифлеема, который описан в Евангелии от Матфея. Картина выставлена на торги впервые за 150 лет.