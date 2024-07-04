Картина Тициана продана на аукционе за рекордные для художника $22,2 млн
Картина итальянского художника Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет» (1512) продана на аукционе за 17,5 миллиона фунтов стерлингов (22,2 миллиона долларов США). Тем самым установлен новый рекорд стоимости полотен этого мастера, сообщил аукционный дом Christie’s.
Полотно изображает религиозный сюжет бегства Девы Марии, Иосифа и Иисуса Христа из Вифлеема, который описан в Евангелии от Матфея. Картина выставлена на торги впервые за 150 лет.
Данная работа считается ранним шедевром Тициана, поскольку он создал её, когда был чуть старше 20 лет. Ранее полотном владели, в частности, Наполеон I Бонапарт, австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов, королева-консорт Саксонии Мария Терезия Австрийская.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», картина была украдена в 1995 году. Спустя семь лет её неожиданно нашли в полиэтиленовом пакете без рамы на автобусной остановке в Лондоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru