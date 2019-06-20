Картина с голым Порошенко ушла за 2,5 тысячи долларов
Картина с обнаженным бывшим президентом Украины Петром Порошенко продана на аукционе за 2,5 тысячи долларов. Об этом в фейсбуке сообщила замглавного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова, пишет «Газета.ру». Кто покупатель полотна – не сообщается.
Накануне работа была выставлена на интернет-аукционе. Стартовая цена картины «Петр уже пятый» составляла 600 долларов. Продавец сообщила, что всего в мире таких картин две, одна находится в частной коллекции. Экс-президент Украины на этой работе изображен обнаженным на фоне экзотического пейзажа в окружении амуров.
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