Картина Константина Коровина «Нескучный сад» станет топ-лотом аукциона в Москве
15 февраля 202413:13
Московский аукционный дом проведет торги произведениями искусства 18 февраля, сообщает Forbes.
В качестве топ-лота заявлено произведение Константина Коровина «Нескучный сад». Предварительно полотно специалисты оценили в 28 млн рублей.
Всего в этот день будет продано 120 различных лотов, охватывающих период с XVIII по XX век общей оценочной стоимостью в 500 млн рублей.
Ранее автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картина Константина Коровина «Нескучный сад» станет топ-лотом аукциона в Москве
- Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Тамара Колесникова
- Над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО «Вампир»
- В Госдуме предложили ограничить наценку на стоимость такси в непогоду
- Певица Казарновская отдала мошенникам 900 тысяч рублей
- Любовные романы оказались любимым жанром бухгалтеров
- Убытки «Москвича» по итогам 2023 года составили 160 млн рублей
- ФАС возбудила дело против «ФК Открытие» из-за нарушения закона о рекламе
- СМИ: Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Белгороду
- Минцифры анонсировало развертывание базовых станций 5G в мегаполисах с 2026 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru