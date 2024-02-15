Картина Константина Коровина «Нескучный сад» станет топ-лотом аукциона в Москве

В качестве топ-лота заявлено произведение Константина Коровина «Нескучный сад». Предварительно полотно специалисты оценили в 28 млн рублей.

Всего в этот день будет продано 120 различных лотов, охватывающих период с XVIII по XX век общей оценочной стоимостью в 500 млн рублей.

Ранее автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

