Фильм Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие Товарищи!» вошел в лонг-лист номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

Всего в номинации «Международный художественный фильм» представлены 93 картины.

Картина Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.

По правилам «Оскара» в номинации «Международный художественный фильм» могут участвовать фильмы, продолжительность которых более 40 минут, снятые за пределами США, и более половины диалогов в фильмах не должно быть на английском языке.

