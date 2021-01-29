Фильм Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»
Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие Товарищи!» вошел в лонг-лист номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.
Всего в номинации «Международный художественный фильм» представлены 93 картины.
Картина Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.
По правилам «Оскара» в номинации «Международный художественный фильм» могут участвовать фильмы, продолжительность которых более 40 минут, снятые за пределами США, и более половины диалогов в фильмах не должно быть на английском языке.
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