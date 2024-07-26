Картина «Александр Пушкин у скал Гурзуфа» Айвазовского продана за £336 тысяч

Картина ушла с молотка за £336 тысяч.

Как отмечается, произведение российского мариниста попало на аукцион из частного собрания в ФРГ. Полотно было написано художником в 1899 году и приурочено к столетию со дня рождения великого русского поэта.

Ранее на торги Sotheby’s выставили «Цветы в вазе» Огюста Ренуара и саму вазу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

