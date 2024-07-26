Картина «Александр Пушкин у скал Гурзуфа» Айвазовского продана за £336 тысяч
Работа русского живописца Ивана Айвазовского «Александр Пушкин у скал Гурзуфа» стала топ-лотом торгов произведениями европейской и британской живописи, которые провел аукционный дом Sotheby’s, сообщили в его пресс-службе.
Картина ушла с молотка за £336 тысяч.
Как отмечается, произведение российского мариниста попало на аукцион из частного собрания в ФРГ. Полотно было написано художником в 1899 году и приурочено к столетию со дня рождения великого русского поэта.
Ранее на торги Sotheby’s выставили «Цветы в вазе» Огюста Ренуара и саму вазу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru