Картина «Александр Пушкин у скал Гурзуфа» Айвазовского продана за £336 тысяч

Работа русского живописца Ивана Айвазовского «Александр Пушкин у скал Гурзуфа» стала топ-лотом торгов произведениями европейской и британской живописи, которые провел аукционный дом Sotheby’s, сообщили в его пресс-службе.

Картина Айвазовского «Лунная ночь» продана за 92 млн рублей

Картина ушла с молотка за £336 тысяч.

Как отмечается, произведение российского мариниста попало на аукцион из частного собрания в ФРГ. Полотно было написано художником в 1899 году и приурочено к столетию со дня рождения великого русского поэта.

Ранее на торги Sotheby’s выставили «Цветы в вазе» Огюста Ренуара и саму вазу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Abaca Press/TASS
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