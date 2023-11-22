В Волгограде назвали победителей телевизионной премии «ТЭФИ-Регион» 2023

В Волгограде подвели итоги конкурса «ТЭФИ-Регион» 2023. Ведущими торжественной церемонии вручения призов стали ведущий НТВ Вадим Такменёв и ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова.

Победители в 18 номинациях получали бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного. Их выбор из числа участников проходил в два этапа.

На первом – жюри, составленное из представителей федеральных каналов, профессионалов медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов, членов Академии Российского телевидения, отбирала финалистов по всем номинациям конкурса, на который поступило 548 работ от 138 телекомпаний.

На втором - проходило непосредственно голосование внутри каждой номинации.

В номинации «Ежедневная информационная программа для городов-миллионников» стала программа «Вести. Итоги дня», производства филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ», Канал-вещатель: «Волгоград 24», г. Волгоград.

В номинации «Репортер» награду получила Елена Агамян из Новосибирска за репортаж «Васюганское убежище», производства Филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Новосибирск», Канал-вещатель: «Россия», г. Новосибирск.

Лучшим новостным ведущим признана Маргарита Подгорнова, представляющая программу «Вести-Волгоград», производства ГТРК «Волгоград-ТРВ», Канал-вещатель: «Волгоград 24».

В разделе «Еженедельная информационно-аналитическая программа» лучшими были признаны «Итоги недели» производства АО ТК «СургутИнформ-ТВ», Канал-вещатель «С1», г. Сургут.

