Карен Шахназаров объяснил, почему сейчас нельзя снимать кино про Путина

«Про Путина сейчас нельзя делать кино, пока его история не закончена. Это слишком значимая фигура», - пояснил он.

Как напомнил Шахназарова, масштаб всегда виден на расстоянии, и для осмысления роли президента в истории страны необходимо время.

Ранее сообщалось, что британский актер Джуд Лоу был утвержден на роль Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник». Съемки картины проходят в Латвии. В центре сюжета — Вадим Баранов, человек из ближайшего окружения Путина, сыгравший важную роль в становлении современной России с 90-х годов, передает «Радиоточка НСН».

