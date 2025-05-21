Карен Шахназаров объяснил, почему сейчас нельзя снимать кино про Путина
Гендиректор «Мосфильма», народный артист РФ, режиссер Карен Шахназаров в интервью «Абзац Медиа» заявил, что пока не стоит снимать кино о президенте России Владимире Путине.
«Про Путина сейчас нельзя делать кино, пока его история не закончена. Это слишком значимая фигура», - пояснил он.
Как напомнил Шахназарова, масштаб всегда виден на расстоянии, и для осмысления роли президента в истории страны необходимо время.
Ранее сообщалось, что британский актер Джуд Лоу был утвержден на роль Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник». Съемки картины проходят в Латвии. В центре сюжета — Вадим Баранов, человек из ближайшего окружения Путина, сыгравший важную роль в становлении современной России с 90-х годов, передает «Радиоточка НСН».
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