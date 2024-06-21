Бенедикт Камбербэтч анонсировал «Мстителей 5» и подтвердил свое участие в фильме
Голливудский актер Бенедикт Камбербэтч официально подтвердил свое участие в пятом фильме франшизы «Мстители».
Недавно актер появился в видеоролике на одном из каналов Netflix, где рассказал, что съемки картины начнутся в 2025 году.
Детали сюжета пока не раскрываются, как и личность главного антагониста. Как ранее сообщал Hollywood Reporter, в «Мстителях 5» зрителей ожидает большое количество персонажей, включая известных супергероев, таких как Тор, Локи и Халк.
По информации издания, в фильме появится более 60 персонажей, что делает проект одним из самых масштабных в истории кинематографа, передает «Радиоточка НСН».
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