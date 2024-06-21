Бенедикт Камбербэтч анонсировал «Мстителей 5» и подтвердил свое участие в фильме

Голливудский актер Бенедикт Камбербэтч официально подтвердил свое участие в пятом фильме франшизы «Мстители».

Недавно актер появился в видеоролике на одном из каналов Netflix, где рассказал, что съемки картины начнутся в 2025 году.

Начались съемки второго сезона «Уэнсдей»

Детали сюжета пока не раскрываются, как и личность главного антагониста. Как ранее сообщал Hollywood Reporter, в «Мстителях 5» зрителей ожидает большое количество персонажей, включая известных супергероев, таких как Тор, Локи и Халк.

По информации издания, в фильме появится более 60 персонажей, что делает проект одним из самых масштабных в истории кинематографа, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/benedikt_cumberbetch
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