Бенедикт Камбербэтч анонсировал «Мстителей 5» и подтвердил свое участие в фильме

Детали сюжета пока не раскрываются, как и личность главного антагониста. Как ранее сообщал Hollywood Reporter, в «Мстителях 5» зрителей ожидает большое количество персонажей, включая известных супергероев, таких как Тор, Локи и Халк.

По информации издания, в фильме появится более 60 персонажей, что делает проект одним из самых масштабных в истории кинематографа, передает «Радиоточка НСН».

