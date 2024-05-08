Кантемир Балагов приступил к работе над фильмом «Бабочковый джем»

Предварительное название фильма – «Бабочковый джем». Первоначально лента должна была называться «Моника». В центре сюжета – история двух кабардинцев, отца и сына, которые эмигрировали из России в США. Актерский состав новой картины обладателя приза ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что заявивший об уходе из кино Кантемир Балагов работает над новым фильмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

