Кантемир Балагов приступил к работе над фильмом «Бабочковый джем»
Российский режиссер Кантемир Балагов приступил к работе над новой полнометражной картиной, которую он намерен снять на английской языке, сообщает Deadline.
Предварительное название фильма – «Бабочковый джем». Первоначально лента должна была называться «Моника». В центре сюжета – история двух кабардинцев, отца и сына, которые эмигрировали из России в США. Актерский состав новой картины обладателя приза ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля пока не раскрывается.
Ранее стало известно, что заявивший об уходе из кино Кантемир Балагов работает над новым фильмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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