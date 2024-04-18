Каннский кинофестиваль назвал обладателей почетной «Золотой пальмовой ветви»
Дирекция Международного Каннского кинофестиваля определила двух обладателей почетной «Золотой пальмовой ветви» 77-ого киносмотра, который пройдет в этом году с 14 по 25 мая, сообщает пресс-служба кинофорума.
Приз присужден автору «Звездных войн» американскому режиссеру Джорджу Лукасу и двум основателям японской анимационной студии Ghibli, мультипликаторам Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. Студия с 1985 года выпустила множество знаковых лент, среди которых «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо». На ней была создана последняя работа Миядзаки «Мальчик и птица», собравшая в мировом прокате $162 млн.
Ранее стало известно, что фильмы-участники Каннского кинофестиваля покажут в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru