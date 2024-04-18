Каннский кинофестиваль назвал обладателей почетной «Золотой пальмовой ветви»

Дирекция Международного Каннского кинофестиваля определила двух обладателей почетной «Золотой пальмовой ветви» 77-ого киносмотра, который пройдет в этом году с 14 по 25 мая, сообщает пресс-служба кинофорума.

Французская комедия «Второй акт» откроет Каннский фестиваль в 2024 году

Приз присужден автору «Звездных войн» американскому режиссеру Джорджу Лукасу и двум основателям японской анимационной студии Ghibli, мультипликаторам Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. Студия с 1985 года выпустила множество знаковых лент, среди которых «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо». На ней была создана последняя работа Миядзаки «Мальчик и птица», собравшая в мировом прокате $162 млн.

Ранее стало известно, что фильмы-участники Каннского кинофестиваля покажут в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АнимацияРежиссерНаградаКаннский Кинофестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры