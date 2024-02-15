Кандидат в президенты России Даванков выступил за запрет «скрытой цензуры»

Кандидат в президенты России от «Новых людей» Владислав Даванков в своей предвыборной программе выступил за запрет на «скрытую цензуру», а также призвал к избавления от «культуры отмены».

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«Если человек не призывает к уничтожению страны, а просто высказывает критическое мнение, травля недопустима. Общественная дискуссия возможна, репрессии — нет. <…> Отменять концерты и вырезать неугодных артистов из фильмов и телепередач — это худшая советская практика, к которой нельзя возвращаться», - заявил депутат.

Ранее генеральный директор «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров заявил, что цензура «присутствует везде», но никакие ограничения не мешают снимать хорошее кино, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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